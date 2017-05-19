Проблемы с качеством: РФ ограничила поставки белорусской молочной продукции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла. В список попали семь предприятий.

Причины ограничений

Так, ограничения коснулись "Кобринского маслодельно-сыродельного завода", "Молодечненского молочного комбината", "Молочной компании "Новогрудские дары", "Пружанского молочного комбината", "Слуцкого сыродельного комбината" и его Любанского филиала. Кроме того, холдинг "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" не сможет поставлять в Россию сухую молочную сыворотку.

В Россельхознадзоре пояснили, что решение об ограничения было принято после того, как в продукции белорусских предприятий нашли остатки антибиотиков. В ведомстве подчеркнули, что предупреждали Минск о нарушениях.

"Россельхознадзор… обратился в департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в РФ продукции высокого риска (сухое молоко, сыр, масло) с ряда белорусских предприятий. Однако белорусская сторона не отреагировала на официальное обращение Россельхознадзора должным образом", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В понедельник стало известно, что ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий. Все семь заводов, в отношении которых введены ограничения, тогда попали под надзор.

История вопроса

Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения в отношении белорусских предприятий. В Минске претензии к качеству своих продуктов считают необоснованными.

"Когда нас сегодня упрекают, что у нас продукты питания не те, это уж слишком. Белоруссия — единственная республика, которая сохранила ГОСТы, мы их ужесточили. Они жестче, чем в Евросоюзе", — заявил на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер тогда пояснил, что требования к качеству продукции в стране были усилены, в том числе, и после аварии на Чернобыльской АЭС, от которой пострадала и Белоруссия.

"Сегодня у нас с предприятия, фермы не выйдет плохая продукция, ее сразу проверят и отбракуют", — подчеркнул Лукашенко, отметив также высокий уровень исходного сырья.

Лукашенко против Данкверта

Президент Белоруссии не раз достаточно резко критиковал работу Росссельхознадзора. Так, в начале февраля он призвал возбудить уголовное дело против главы российского ведомства Сергея Данкверта.

"Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода "данкверты" — нам надо решить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству", — сказал Лукашенко.

Через несколько дней МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

В марте белорусский президент заявил также, что причиной ограничений против компаний стала обычная конкуренция.

"Они не могут с нами конкурировать, потому что мы создали хорошие предприятия. Возьмите "Бабушкину крынку" — могилевскую компанию. Это бренд Белоруссии, одна из лучших мировых компаний. Они же производят просто чудесную продукцию. Это отличное предприятие, и у нас таких много. В каждой области созданы компании, в некоторых — по две. Поэтому они не могут с нами конкурировать", — отметил политик.

Сам Данкверт, комментируя предложение Лукашенко об уголовном деле, заявил, что не боится возможного преследования.

"Если прокуратура будет разбираться в этом деле непредвзято, единственная претензия, которая может ко мне возникнуть, — что я мало закрыл белорусских предприятий и много доверял белорусской стороне. Потому что нарушений выявлено гораздо больше", — заявил российский чиновник в интервью газете "Известия".

Позиция российских властей

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в середине марта одобрил действия Россельхознадзора.

"Когда мы начали с ними спорить по каким-то вопросам, конечно, это сразу буря реакции, вплоть до уголовного дела в отношении Данкверта, и все — трава не расти, катастрофа. Ничего подобного. Позиция Данкверта, позиция Россельхознадзора выверенная", — сказал Ткачев.

"Она защищает государственные устои нашей страны, сельхозтоваропроизводителей. И мы на этом и будем строить нашу политику в области сельхозпроизводства, переработки и не только", — добавил министр.

В Кремле инициатива об уголовном деле вызвала недоумение.

"Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", — заявили сразу после выступления Лукашенко в пресс-службе российского президента.

Тогда Москва также призвала Минск решать спорные вопросы "в спокойной манере путем деловых переговоров".