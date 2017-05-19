Проблемы с качеством: РФ ограничила поставки белорусской молочной продукции

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла. В список попали семь предприятий.
Причины ограничений
В Россельхознадзоре пояснили, что решение об ограничения было принято после того, как в продукции белорусских предприятий нашли остатки антибиотиков. В ведомстве подчеркнули, что предупреждали Минск о нарушениях.
В понедельник стало известно, что ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий. Все семь заводов, в отношении которых введены ограничения, тогда попали под надзор.
История вопроса
Россельхознадзор неоднократно вводил ограничения в отношении белорусских предприятий. В Минске претензии к качеству своих продуктов считают необоснованными.
Белорусский лидер тогда пояснил, что требования к качеству продукции в стране были усилены, в том числе, и после аварии на Чернобыльской АЭС, от которой пострадала и Белоруссия.
"Сегодня у нас с предприятия, фермы не выйдет плохая продукция, ее сразу проверят и отбракуют", — подчеркнул Лукашенко, отметив также высокий уровень исходного сырья.
Лукашенко против Данкверта
Президент Белоруссии не раз достаточно резко критиковал работу Росссельхознадзора. Так, в начале февраля он призвал возбудить уголовное дело против главы российского ведомства Сергея Данкверта.
Через несколько дней МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.
В марте белорусский президент заявил также, что причиной ограничений против компаний стала обычная конкуренция.
"Они не могут с нами конкурировать, потому что мы создали хорошие предприятия. Возьмите "Бабушкину крынку" — могилевскую компанию. Это бренд Белоруссии, одна из лучших мировых компаний. Они же производят просто чудесную продукцию. Это отличное предприятие, и у нас таких много. В каждой области созданы компании, в некоторых — по две. Поэтому они не могут с нами конкурировать", — отметил политик.
"Если прокуратура будет разбираться в этом деле непредвзято, единственная претензия, которая может ко мне возникнуть, — что я мало закрыл белорусских предприятий и много доверял белорусской стороне. Потому что нарушений выявлено гораздо больше", — заявил российский чиновник в интервью газете "Известия".
Позиция российских властей
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в середине марта одобрил действия Россельхознадзора.
"Когда мы начали с ними спорить по каким-то вопросам, конечно, это сразу буря реакции, вплоть до уголовного дела в отношении Данкверта, и все — трава не расти, катастрофа. Ничего подобного. Позиция Данкверта, позиция Россельхознадзора выверенная", — сказал Ткачев.
"Она защищает государственные устои нашей страны, сельхозтоваропроизводителей. И мы на этом и будем строить нашу политику в области сельхозпроизводства, переработки и не только", — добавил министр.
"Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", — заявили сразу после выступления Лукашенко в пресс-службе российского президента.
Тогда Москва также призвала Минск решать спорные вопросы "в спокойной манере путем деловых переговоров".