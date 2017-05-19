"Газпром" скорректирует план по добыче в связи с ростом спроса в ЕС

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. "Газпром" скорректирует прогноз по добыче газа в 2017 году с нынешних 430 миллиардов кубометров в связи с ростом спроса в ЕС, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"У нас запланирован объем добычи на этот год порядка 430 миллиардов (кубометров — ред.), чуть больше. Но на сегодняшний день мы видим большой спрос со стороны Европы и уже мы превышаем наши плановые показатели по части экспорта. И также мы видим то, что наша добыча будет расти в этом году из-за того, что большой объем подземного хранения в Европе и в России на сегодняшний день требует больше объемов закачки, потому что в прошлую зиму был выбран достаточно большой объем. Поэтому, конечно, будет корректировка. Добычные возможности "Газпрома" позволяют закрыть весь спрос, который будет дополнительно в этом году", — сказал Маркелов.