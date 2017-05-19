В Дагестане завод по воспроизводству осетровых запустят в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 19 мая – РИА Новости. Завод по воспроизводству осетровых, который позволит восстановить их популяцию, запустят в Дагестане в 2017 году, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

"В рамках федеральной инвестиционной программы мы строим в республике завод по воспроизводству осетровых и в этом году мы его запустим. Он будет воспроизводить до двух миллионов мальков для выпуска уже в Каспийское море — это русский осетр, белуга. Тем самым еще больше дадим возможность на восстановление запасов", — рассказал журналистам Шестаков после совещания в Махачкале.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил, что в рамках встречи с руководством агентства обсуждались вопросы развития рыбохозяйственного комплекса республики, возможности расширения мер господдержки предприятиям, производящим товарную аквакультуру.

"Мы также поговорили на тему реализации проекта по модернизации рыбного терминала в Махачкалинском морском торговом порту в рамках "Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота", – сказал Абдулатипов.