В Дагестане завод по воспроизводству осетровых запустят в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 19 мая – РИА Новости. Завод по воспроизводству осетровых, который позволит восстановить их популяцию, запустят в Дагестане в 2017 году, заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отметил, что в рамках встречи с руководством агентства обсуждались вопросы развития рыбохозяйственного комплекса республики, возможности расширения мер господдержки предприятиям, производящим товарную аквакультуру.
"Мы также поговорили на тему реализации проекта по модернизации рыбного терминала в Махачкалинском морском торговом порту в рамках "Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота", – сказал Абдулатипов.