Бразильская биржа рухнула в связи с разразившимся политическим скандалом

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Обвальное падение котировок сразу на 8,8% отмечено в четверг в ходе торгов на крупнейшей в Латинской Америке бирже бразильского Сан-Паулу.

По данным канала Telesur , индекс Bovespa упал до 61,5 тысячи пунктов после шести дней постоянного роста. Причиной такого падения эксперты называют разразившийся в Бразилии политический кризис, связанный с именем президента страны Мишела Темера.

В итоге торги приостанавливались на полчаса, чтобы затормозить обвальное падение котировок.

Вслед за биржей Сан-Паулу падение произошло и на основной аргентинской торговой площадке – фондовой бирже Буэнос-Айреса. Так, индекс MERVAL потерял 4,2%, опустившись до 28874 пунктов, а песо резко подешевел к доллару, превысив 16 песо за единицу американской валюты.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил проведение расследования в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения в свой адрес и заявляет, что не уйдет в отставку.