На Камчатке первого июня стартует лососевая путина

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая – РИА Новости. Старт лососевой путины в Камчатском крае будет дан 1 июня, сообщил в четверг краевой минрыбхоз.

Отмечается, что традиционно первыми начнут рыбачить восточные районы полуострова — Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский. На западной Камчатке основной промысел откроется в середине июля.

"Традиционно в нечётный год главная путина на Камчатке проходит на восточном побережье полуострова, где основным промысловым объектом является горбуша. Только в Карагинской подзоне планируется добыть порядка 74 тысяч тонн. Кроме того, в этом году нас радует ситуация с горбушей на западной Камчатке, к освоению здесь планируется 20 тысяч тонн, в предыдущий нечётный 2015 год эта цифра составляла чуть меньше 4 тысяч тонн", — сказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

Он отметил, что по остальным объектам промысла объёмы находятся на уровне предыдущих лет. Министр выразил уверенность, что если прогнозы науки оправдаются, то путина 2017 года пройдёт успешно.

"Как и в предыдущие годы, вылов будет организован по бассейновому принципу. Объёмы будут определяться не на отдельный рыбопромысловый участок, а на группу водных объектов. На западном побережье будет 6 групп рыбопромысловых участков, на восточном – 14", — отметил Галицын.

Глава минрыбхоза края напомнил, что в этом году, согласно прогнозам научных организаций, в регионе планируется добыть более 186 тысяч тонн тихоокеанских лососей. В прошлом году в период путины камчатские рыбаки выловили порядка 230 тысяч тонн, а в 2015 году – 190 тысяч тонн.

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