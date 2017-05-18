Скорость снижения ключевой ставки в 2018 году будет ниже, заявили в ЦБ

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Скорость снижения Банком России ключевой ставки в 2018 году будет ниже, чем в текущем, так как ослабляется влияние проводимой регулятором денежно-кредитной политики на скорость снижения инфляции в стране, следует из слов первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой.

"Уже в будущем году скорость снижения (ключевой ставки – ред.) может меняться, потому что нужно помнить, что ЦБ влияет на инфляцию с некоторым лагом, то есть наша денежно-кредитная политика сейчас уже влияет на инфляцию примерно через шесть месяцев и больше, а не на ближайшие месяцы", — заявила Юдаева в эфире телеканала "Россия 24".

Юдаева также отметила, что динамика инфляции достаточно позитивная в этом году, инфляционные ожидания тоже начали корректироваться. Это дает возможность регулятору снижать ставку и дальше, учитывая те риски, которые он видит во второй половине этого года.

ЦБ РФ в конце апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25% годовых. Это второе снижение ставки в текущем году, в марте сокращение было на четверть процентного пункта. В 2016 году Банк России дважды понижал ставку — в июне и сентябре, оба раза на 0,5 процентного пункта.