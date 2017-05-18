В СГК рассказали о причинах аварийности на теплосетях города Рубцовска

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) в период с октября по май устранили порядка 950 повреждений на тепловых сетях Рубцовска в Алтайском крае. Ежедневно на сетях обнаруживалось до 5 дефектов. Такая статистика стала следствием хронического недофинансирования и отсутствия ремонтов коммуникаций, сообщает компания.

"В этом году отопительный период в Рубцовске длился 221 день – с 3 октября по 25 апреля. За это время обнаружили и устранили порядка 950 повреждений на тепловых сетях города. В среднем, энергетики ежедневно обнаруживали на сетях по 4-5 дефектов", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество повреждений – порядка 80% — было выявлено в северном сетевом контуре, большая часть из них – на сетях горячего водоснабжения. Кроме того, в ходе подготовки к отопительному сезону за август-сентябрь СГК ликвидировала еще порядка 220 повреждений на сетях отопления и горячего водоснабжения.

Несмотря на большое количество инцидентов, отопительный сезон для СГК прошел в штатном режиме. Часть работ было решено отложить до потепления, так как погодные условия ограничивали возможности проведения ремонтов. Речь идет о таких дефектах, которые не влияли на режим теплоснабжения жителей и не влекли за собой угрозу подтопления зданий. Работы на этих участках начали проводить с марта.

"Этой зимой в Рубцовске мы наблюдали ситуацию, которая сложилась из-за хронического недофинансирования и долгого отсутствия необходимых ремонтов коммуникаций, что, в свою очередь, является следствием длительного сдерживания тарифов на тепло", — приводятся в сообщении слова директора структурного подразделения СГК в Рубцовске Сергея Климова.

СГК официально начала осуществлять деятельность по теплоснабжению в Рубцовске на основании аренды части теплового комплекса в августе 2016 года. К следующему отопительному сезону компания планирует переключить все теплоснабжение города на Южную тепловую станцию (ЮТС). Помимо реализации инвестпроекта компания вложит около 90 миллионов рублей в проведение ремонтных работ на теплосетях.