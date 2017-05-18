"БашРТС" увеличила отпуск тепла на 12% из-за холодов в осенне-зимний период

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Отпуск теплоэнергии "Башкирскими распределительными тепловыми сетями" ("БашРТС") из-за более холодного и продолжительного осенне-зимнего периода увеличился почти на 12% по сравнению с предыдущим отопительным периодом и достиг 8,93 миллиона Гкал, сообщает компания.

"Полезный отпуск тепловой энергии потребителям составил 8,93 миллиона Гкал, что на 11,8% больше аналогичного показателя 2015-2016 годов. Увеличение обусловлено более низкой средней температурой наружного воздуха за последний отопительный сезон и более поздним сроком его окончания", — отмечается в сообщении.

Средняя температура за минувший осенне-зимний период составила минус 5,4 градуса по Цельсию, за предыдущий – минус 1,8 градуса.

Региональная теплоснабжающая компания "Башкирские распределительные тепловые сети" обеспечивает теплом восемь городов Башкортостана: Уфу, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, Нефтекамск, Агидель. Компания является "дочкой" Башкирской генерирующей компании (входит в "Интер РАО"). Общая протяженность магистральных и квартальных сетей "БашРТС" в двухтрубном исчислении составляет 1480 км (в том числе в Уфе – 801,3 км), из которых 756,8 км находятся в аренде у предприятия.