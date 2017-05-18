Калининградские власти хотят перенести производства из города в промпарки

КАЛИНИНГРАД, 18 мая — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов предлагает переместить промышленные производства из поселка Прибрежный, расположенного в городской черте Калининграда, в индустриальные парки региона.

Об этом он сообщил на межрегиональной экологической конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ), которая состоялась в четверг в Калининграде. Экологи, эксперты и представители профильных ведомств обсудили проблемы санитарного состояния регионов Северо-Запада и центральной России.

"И по обращениям ОНФ, и по обращениям жителей посёлка ещё раз выходили на проверки, которые зафиксировали кратные превышения вредных веществ, по отдельным показателям – в 56 раз. Никаких других вариантов сейчас для себя с точки зрения немедленной реакции, кроме как административного приостановления деятельности предприятий, мы не видим", — сказал Алиханов.

Он отметил, что альтернативой неизбежного закрытия производств за нарушение санитарных требований и экологического законодательства может быть переезд предприятий в специально обустроенные индустриальные парки с возможностью льготного или бесплатного подключения к инфраструктуре. По словам Алиханова, одно из предприятий, работающих в поселке, может приостановить свою деятельность уже в конце мая в судебном порядке.

"У нас есть предложение, которое я озвучиваю на общественной площадке, рассчитывая, что его услышат все, хотя с предприятиями мы ещё отдельно будем встречаться. У нас есть индустриальные парки. Мы готовы предоставить коллегам эти площадки, для того, чтобы они передислоцировали свои производства, создали нормальную санитарно-защитную зону на территории, удаленной от населенных пунктов", — добавил Алиханов.

Поселок Прибрежный расположен на берегу Калининградского залива, входит в городскую черту Калининграда. На его территории действует несколько промышленных компаний, в том числе завод по переработке лома и отходов черных и цветных металлов, и предприятие по производству упаковок из легких металлов. В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области заявляют о превышении нормативов предельно допустимых выбросов в воздух вредных веществ.

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