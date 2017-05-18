В Рязани открылся форум "Территория бизнеса – территория жизни"

РЯЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости. Более 500 участников собрал открывшийся в четверг в Рязани всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни", сообщило правительство Рязанской области.

В форуме участвуют представители малого и среднего бизнеса, банкиры и руководители общественных организаций предпринимателей из Рязанской области и других районов ЦФО. Среди гостей мероприятия — представители руководства Калужской, Владимирской, Орловской, Тамбовской, Московской областей и Москвы. Рязанскую область на форуме представляют более 200 предпринимателей.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Для предпринимателей нашего региона этот форум станет стимулом к дальнейшему развитию, поскольку это уникальная возможность познакомиться с успешными практиками, обменяться опытом, получить новые знания и навыки в ведении бизнеса", – сказал глава Рязанской области.

В рамках форума в Рязани состоится открытый региональный этап Национальной премии "Бизнес-Успех".

По словам Любимова, малый и средний бизнес играет большую роль в развитии экономики Рязанской области: продукция малых и средних предприятий занимает 30% от валового регионального продукта. В области работают программы поддержки, сформирован гарантийный фонд, работает система предоставления микрозаймов. Особое внимание уделяется экспортно ориентированным предприятиям. "У нас открыт Центр поддержки экспорта для выхода предпринимателей на внешние рынки, чтобы креативные люди воплощали свои задумки – для нас это важно", – сказал Любимов.

Перед открытием форума глава Рязанской области и руководитель "Опоры России" обсудили перспективы развития предпринимательства в регионе, где работают более 53 тысяч предпринимателей. Одной из наиболее перспективных для малого бизнеса отраслей Любимов назвал туризм.

"Возможностей много. У нас есть, что показать: Константиново – родина Есенина – потрясающая по своей красоте, сама Рязань, большое количество древних монастырей, другие места. В туризме малое предпринимательство сможет найти себе широкое применение: и гостиницы построить, и открыть магазины сувенирной продукции, кафе, рестораны. Туристическая тема для нас – одна из самых главных", – сказал глава региона.

По словам Калинина, Рязанская область обладает рядом преимуществ для развития малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере туризма: географическое положение, близость к Москве, наличие необходимых специалистов, уникальные памятники. "То, что рязанцам удалось сохранить исторический центр, сделать город чистым, светлым – это возможность для того, чтобы туризм стал процветающей отраслью, одной из точек роста Рязанской области", – подчеркнул Калинин.

Он также поддержал инициативу о приоритете предприятий, производящих продукцию, востребованную за рубежом. "Вы совершенно правы, развивая экспортные предприятия. Мы в "Опоре России" тоже считаем, что несырьевой экспорт – одна из точек роста", – отметил Калинин.

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