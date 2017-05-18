Минфин определился с позицией по дивидендам "Роснефтегаза"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минфин считает, что "Роснефтегаз" должен выплатить дивиденды по итогам 2016 года из прибыли прошлых лет, заявил глава министерства Антон Силуанов.
Министр отметил, что у компании действительно зафиксирован убыток в 2016 году. "Тем не менее, у компании есть прибыль прошлых дет, она значительная, которая может быть источником (для выплаты дивидендов — ред.)", — указал министр.
Минфин РФ заложил в бюджет доходы от дивидендов госкомпаний в объеме 480 миллиардов рублей в 2017 году, 460 миллиардов рублей в 2018 году и 430 миллиардов рублей в 2019 году. При этом бюджет рассчитан исходя из сохранения на три года нормы о выплате всеми госкомпаниями не менее 50% прибыли по МФСО.
"Коммерсант" во вторник написал, что власти РФ склоняются к отказу от выплат "Роснефтегазом" дивидендов по итогам 2016 года. По данным газеты, такой проект директивы направило в правительство Росимущество, согласовав его с Минэкономразвития и Минэнерго. Сам "Роснефтегаз" заявил, что выплатил промежуточные дивиденды в 2016 году после продажи акций "Роснефти" в счет годовых. Впрочем, председатель совета директоров "Роснефтегаза", глава "Роснефти" Игорь Сечин позднее заверил, что "Роснефтегаз" выполнит любое решение правительства по дивидендам.