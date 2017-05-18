Минфин определился с позицией по дивидендам "Роснефтегаза"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Минфин считает, что "Роснефтегаз" должен выплатить дивиденды по итогам 2016 года из прибыли прошлых лет, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"По "Роснефтегазу" мы договорились, что 50% от полученных доходов "Роснефтегаз" заплатит. Во всяком случае это было предложение министерства финансов, окончательное решение будет принято при подготовке директивы правительства", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли "Роснефтегаз" выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.

Министр отметил, что у компании действительно зафиксирован убыток в 2016 году. "Тем не менее, у компании есть прибыль прошлых дет, она значительная, которая может быть источником (для выплаты дивидендов — ред.)", — указал министр.

Минфин РФ заложил в бюджет доходы от дивидендов госкомпаний в объеме 480 миллиардов рублей в 2017 году, 460 миллиардов рублей в 2018 году и 430 миллиардов рублей в 2019 году. При этом бюджет рассчитан исходя из сохранения на три года нормы о выплате всеми госкомпаниями не менее 50% прибыли по МФСО.

Позже власти приняли решение, что уровень выплаты дивидендов для отдельных компаний может обсуждаться индивидуально. В частности, совет директоров "Роснефти" в апреле рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 35% чистой прибыли по МСФО. Также пока не принято решений о выплате дивидендов "Газпрома" и "Роснефтегаза".

"Коммерсант" во вторник написал, что власти РФ склоняются к отказу от выплат "Роснефтегазом" дивидендов по итогам 2016 года. По данным газеты, такой проект директивы направило в правительство Росимущество, согласовав его с Минэкономразвития и Минэнерго. Сам "Роснефтегаз" заявил, что выплатил промежуточные дивиденды в 2016 году после продажи акций "Роснефти" в счет годовых. Впрочем, председатель совета директоров "Роснефтегаза", глава "Роснефти" Игорь Сечин позднее заверил, что "Роснефтегаз" выполнит любое решение правительства по дивидендам.