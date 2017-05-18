Польша требует от Еврокомиссии антимонопольный штраф для "Газпрома"

ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. Польша требует от Еврокомиссии оштрафовать "Газпром" за нарушения антимонопольного законодательства, говорится в заявлении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

"Европейская комиссия должна финансово наказать "Газпром" и создать конкурентные условия на рынке газа", — говорится в заявлении, розданном перед пресс-конференцией руководства PGNiG.

"Газпром" в конце 2016 года направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного дела, инициированного в 2012 году. ЕК их предварительно одобрила и сейчас проверяет реакцию рынка. Если комментарии рынка покажут, что предложения не подходящие, они не будут приняты. Дедлайном для приема позиций участников рынка было 4 мая, в настоящее время ЕК изучает полученные мнения.

Расследование ЕК может идти по двум направлениям: одно предполагает штрафы, другое предполагает согласование с компанией обязательств, которые она берет на себя, чтобы снять опасения Еврокомиссии за конкуренцию в странах союза. Антимонопольное дело в отношении "Газпрома" ведется по второму пути, однако, согласно правилам ЕС, если нынешние обязательства не будут согласованы с рынком, не будут скорректированы или выработаны новые и также согласованы, то Еврокомиссия может наложить штраф на компанию.