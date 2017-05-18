В АИЖК пообещали выполнить рекомендации Счетной палаты

МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. АИЖК выполнит рекомендации Счетной палаты, сообщил в четверг журналистам гендиректор агентства Александр Плутник после заседания комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

На заседании аудитор СП Андрей Перчан рассказал, что в первом квартале этого года был проведён анализ деятельности агентства за 2014-2016 года, по итогам которого возник ряд замечаний.

Одним из главных замечаний палаты был тот факт, что ни одна из стратегий агентства, действовавших в 2014-2016 годах, не была завершена в срок. Также не была выполнена программа "Жильё для российской семьи". Кроме того, аудиторы обратили внимание, что в рамках программы развития арендного жилья агентство скупает слишком дорогой фонд, в том числе апартаменты, которые юридически жильем не являются.

АИЖК приступило к реализации пилотных проектов по финансированию арендного жилья в 2016 году. Так, агентство выкупило у ВТБ и "Интеко" около 56 тысяч квадратных метров площадей в строящихся московских комплексах бизнес-класса Match Point и "Лайнер". В первом квартале АИЖК через ЗПИФ недвижимости "Кутузовский" приобрело у "Донстроя" по договору долевого участия 25,71 тысячи квадратных метров жилья и 252 машино-места за 5,4 миллиарда рублей.

"Безусловно, мы все рекомендации выполним", — сказал Плутник.

В частности, что касается невыполнения стратегий, Плутник пояснил, что их было девять, это немыслимое количество, и такая ситуация является своего рода атавизмом. Стратегический документ планирования должен быть единый, подчеркнул он. Про программу "Жилье для российской семьи" глава АИЖК сказал, что программа в силу текущей экономической ситуации была переориентирована таким образом, что ее показатели были выполнены в рамках других программ. Говоря о покупке дорогих апартаментов Плутник заметил, что далеко не все, приобретаемое агентством, относится к дорогим сегментам. И в целом без покупки коммерческих площадей рынок арендного жилья развивать невозможно, добавил он.

При этом Плутник добавил, что с середины 2015 года, когда он возглавил агентство, пришлось изменить некоторые форматы работы с учётом экономической ситуации. В том числе проведена реорганизация самого агентства, в ходе которой был значительно сокращен его штат.

"Надо признать, агентство реагирует на выводы, которые мы сделали", — отметил Перчан, уточнив, что нарушений СП не выявила, а высказанные замечания носят прежде всего рекомендательный характер.