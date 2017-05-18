В АСВ рассказали о причинах банкротства лишившихся лицензий банков

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Банкротства 80% российских банков, лишившихся лицензии ЦБ, носят криминальный характер, при этом должники таких кредитных организаций также зачастую уходят в процедуру банкротства, пытаясь спастись от долгов, сообщила замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Мария Филатова на деловом завтраке Петербургского международного юридического форума.

"Если говорить о качестве активов (таких — ред.) кредитных организаций, при балансовой их себестоимости 100% реальная их ликвидационная стоимость почти всего 12%. Практически во всех банках выявлены финансовые операции, имеющие признаки уголовного наказуемых деяний, которые осуществлены бывшими руководителями или собственниками кредитных организаций, 80% банкротств, к сожалению, носит криминальный характер", — сказала она.

Это, в свою очередь, ведет к проблемам кредиторов. В большинстве банков, попавших к АСВ после отзыва лицензии регулятора, общая часть кредитных портфелей составляет техническую задолженность, зачастую связанную с бывшим руководством и собственниками банка, отметила замглавы ведомства.

"После завершения процедуры банкротства мы говорим о том, что 90% задолженности не обслуживается", — сообщила Филатова. И если говорить о должниках кредитных организаций, то здесь тоже нередки случаи, когда они уходят в процедуру банкротства, преследуя свои цели, в большей части, ухода от долгов, продолжила замглавы АСВ.

"В настоящее время у нас более 4,5 тысяч дел о банкротстве должников ликвидированных банков. Общая сумма требований, которые поставлены в реестр, составляют более 400 миллиардов рублей. Такие процедуры открыты в 185 банках и, к сожалению, лишь в 38 кредитных организаций, 21%, есть какие-то поступления в этой части", — заключила Филатова.