ФАС подозревает LG в координации цен на смартфоны

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может возбудить антимонопольное дело против компании LG за координацию цен на смартфоны в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"По итогам проведенной проверки в российском офисе компании LG на предмет ценового сговора при продаже смартфонов ФАС принято решение о возможности возбуждения дела в отношении компании", — сообщил представитель ведомства.

При этом собеседник уточнил, что проверка ФАС проводилась по всей технике LG, реализуемой в России.