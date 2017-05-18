Сокращение добычи нефти в России составляет 300 тысяч баррелей в сутки

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Сокращение добычи нефти Россией в настоящий момент составляет 300 тысяч баррелей в сутки, как и оговорено условиями венского соглашения стран ОПЕК и других государств, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"300 тысяч", — ответил Новак на вопрос о том, какой уровень сокращения добычи нефти в РФ достигнут в настоящий момент.

"Мы вышли в конце апреля на 300 тысяч (баррелей нефти в сутки — ред.). В среднем у нас по апрелю получилось минус 260 (тысяч баррелей в сутки — ред.), потому что в начале апреля было 200, потом 300. В среднем было даже больше, чем 250, было 260. Это даже больше, чем мы планировали", — добавил глава Минэнерго РФ.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителей ОПЕК сообщила, что Россия не полностью выполняет условия венского соглашения. По их мнению, РФ не сократила добычу на 300 тысяч баррелей в день, как обещала, в течение шести месяцев.