Ъ узнал, что у государства нет денег на помощь должникам по ипотеке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. По данным газеты "Коммерсант", более половины заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов в рамках госпрограммы, реализуемой Агентством по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), поданных в последние месяцы, соответствуют предъявляемым требованиям, но уже не могут быть удовлетворены, поскольку объем средств, выделенных на госпрограмму, закончился.

Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. В рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку. Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) компенсируется банкам государством. Выплачивает возмещение АИЖК, для этих целей оно было докапитализировано из бюджета на 4,5 миллиарда рублей. По условиям программы заемщики могут получить помощь в размере 10% от остатка кредита (до 600 тысяч рублей) — на такую сумму снижаются обязательства перед банком.

За первые четыре месяца 2017 года было подано более 30 тысяч таких заявок, рассказали газете несколько источников в правительстве. Для сравнения: за два предыдущих года реализации программы было подано всего около 22 тысяч заявок. Из последних 30 тысяч заявок 19 тысяч соответствуют условиям программы, и эти заемщики могли бы претендовать на предоставление госпомощи, если бы объем денег, выделенных на ее реализацию, то есть, те самые 4,5 миллиарда рублей, уже не был распределен.

"По условиям программы, она заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок нельзя было приостановить, но при этом изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится", — пояснил источник издания, близкий к АИЖК.

Газета отмечает, что после того, как срок завершения действия программы был ранее перенесен с 1 марта на 31 мая, а также после высказываний ряда чиновников в марте и апреле о возможном дальнейшем продлении этих сроков заемщики не торопились с подачей заявок. Показательным является тот факт, что, по словам участников рынка, после объявления о продлении программы участились случаи сознательного прекращения обслуживания кредитов со стороны заемщиков.

"Логично предположить, что заемщики, формально соответствующие требованиям программы, пытались использовать последний шанс и намеренно допускали просрочки, чтоб получить льготные условия погашения. Однако теперь им придется не только вернуться к обслуживанию долгов, но еще и погасить набежавшие штрафы и пени, что не всегда просто", — указал собеседник "Коммерсанта" в одном из банков.