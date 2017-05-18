Ъ узнал, что у государства нет денег на помощь должникам по ипотеке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. По данным газеты "Коммерсант", более половины заявок на реструктуризацию ипотечных кредитов в рамках госпрограммы, реализуемой Агентством по ипотечному жилищному кредитования (АИЖК), поданных в последние месяцы, соответствуют предъявляемым требованиям, но уже не могут быть удовлетворены, поскольку объем средств, выделенных на госпрограмму, закончился.
Госпрограмма помощи ипотечным заемщикам была запущена в апреле 2015 года. В рамках программы банки реструктурируют проблемную ипотеку. Часть ежемесячного платежа заемщика (либо основного долга в случае валютной ипотеки) компенсируется банкам государством. Выплачивает возмещение АИЖК, для этих целей оно было докапитализировано из бюджета на 4,5 миллиарда рублей. По условиям программы заемщики могут получить помощь в размере 10% от остатка кредита (до 600 тысяч рублей) — на такую сумму снижаются обязательства перед банком.
"По условиям программы, она заканчивается 31 мая 2017 года, поэтому прием заявок нельзя было приостановить, но при этом изначально правительством было оговорено, что по мере полного израсходования средств программа закончится", — пояснил источник издания, близкий к АИЖК.
"Логично предположить, что заемщики, формально соответствующие требованиям программы, пытались использовать последний шанс и намеренно допускали просрочки, чтоб получить льготные условия погашения. Однако теперь им придется не только вернуться к обслуживанию долгов, но еще и погасить набежавшие штрафы и пени, что не всегда просто", — указал собеседник "Коммерсанта" в одном из банков.