Нефть дешевеет в рамках коррекции после удорожания в среду

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цена нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после роста цен в среду на фоне данных Минэнерго США о запасах "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,59%, до 51,90 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,57% — до 48,79 доллара за баррель.

Мировые нефтяные цены снижаются в рамках коррекции после того, как были опубликованы данные о снижении запасов нефти в США, пишет агентство Рейтер. Удорожанию "черного золота" в среду способствовали данные Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 мая, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 520,8 миллиона баррелей. Эксперты при этом ожидали большего снижения — на 2,283 миллиона баррелей, или на 0,43%, до 520,217 миллиона баррелей.

По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), которые приводит агентство, запасы сократились в меньшей степени, чем прогнозировали аналитики.

Кроме того, по данным ведомства, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сохранились на уровне предыдущей недели, составив 66,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 0,1%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,305 миллиона баррелей в сутки.