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Экономика

Долгожданное присоединение МВФ к кредитованию Греции может произойти к июлю

Сюжет:
Ситуация вокруг госдолга Греции (1536)
23:4017.05.2017
(обновлено: 23:46 17.05.2017)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах. Архивное фотоФлаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах. Архивное фото
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Мария Князева. Присоединение Международного валютного фонда (МВФ) к процессу выделения кредитов Греции в рамках третьей программы международной финансовой помощи стране может произойти уже к июлю, этого шага от МВФ в еврозоне ждали уже давно.

Флаги Греции и Евросоюза на улице в Тессалониках, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Nikolas Giakoumidis
Греция может получить новый транш кредита от еврозоны в июне

Вывод о возможности решения МВФ возобновить кредитование Греции можно сделать, исходя из заявлений высокопоставленного чиновника ЕС, знакомого с вопросом.

Перечисление очередного транша кредита Греции от Европейского механизма стабильности (ESM), который и без того задержался на несколько месяцев, теперь обусловили вступлением в процесс кредитования МВФ. Сейчас фонд участвует в программе скорее как эксперт.

"Вынесение этого вопроса (об участии в процессе кредитования Греции – ред.) на совет МВФ является условием, без которого перечисление средств будет невозможно", — заявил чиновник. "Участие МВФ – это ключевой момент. Сначала участие МВФ, а потом (транш)", — подчеркнул он. При этом источник пояснил, что "нет требования, чтобы фонд участвовал в первом (грядущем – ред.) транше, вопрос в участии в программе в принципе".

Всеобщая забастовка против "затягивания поясов" в Греции
© AP Photo / Thanassis StavrakisВ Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против продолжения политики затягивания поясов. Причиной послужило предстоящее голосование в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов и реформу энергетики.Участники забастовки в Афинах. 17 мая 2017 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против продолжения политики затягивания поясов. Причиной послужило предстоящее голосование в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов и реформу энергетики.
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастично приостановлена работа общественного транспорта, больниц, государственных и муниципальных учреждений.Сотрудники полиции во время забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частично приостановлена работа общественного транспорта, больниц, государственных и муниципальных учреждений.
© AP Photo / Thanassis StavrakisПрекращено железнодорожное и паромное сообщение. Из-за забастовки диспетчеров на четыре часа закрылись аэропорты.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Прекращено железнодорожное и паромное сообщение. Из-за забастовки диспетчеров на четыре часа закрылись аэропорты.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisЛюди вышли на улицы под лозунгами "Нет четвертому меморандуму с кредиторами", "Остановить распродажу энергокомпании и государственного имущества", "Нет новому сокращению пенсий и зарплат".Демонстранты на улице Афин во время 24-часовой забастовки в Греции. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Люди вышли на улицы под лозунгами "Нет четвертому меморандуму с кредиторами", "Остановить распродажу энергокомпании и государственного имущества", "Нет новому сокращению пенсий и зарплат".
© AFP 2017 / Angelos TzortzinisПрофсоюзы торговцев требуют остановить рост налогов и не допустить работы магазинов по воскресеньям, как того требуют кредиторы.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Angelos Tzortzinis
Профсоюзы торговцев требуют остановить рост налогов и не допустить работы магазинов по воскресеньям, как того требуют кредиторы.
© AP Photo / Thanassis StavrakisС 16 мая бастуют греческие моряки. Они требуют решить вопрос о пенсиях и пересмотреть ряд министерских документов, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений.Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
С 16 мая бастуют греческие моряки. Они требуют решить вопрос о пенсиях и пересмотреть ряд министерских документов, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisВ Афинах на протестные акции вышли более десяти тысяч человек.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
В Афинах на протестные акции вышли более десяти тысяч человек.
© AP Photo / Petros GiannakourisВо время митинга в Афинах на площади Синтгама группа анархистов в масках с дубинками и молотками напала на полицейских. В ответ сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ.Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
Во время митинга в Афинах на площади Синтгама группа анархистов в масках с дубинками и молотками напала на полицейских. В ответ сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ.
© AFP 2017 / Louisa GouliamakiДо этого они пытались устроить беспорядки на площади Омония, где проходит одна из трех крупных протестных акций.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
До этого они пытались устроить беспорядки на площади Омония, где проходит одна из трех крупных протестных акций.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПристроившись в хвост колонны демонстрантов, анархисты начали забрасывать камнями витрины магазинов.Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Пристроившись в хвост колонны демонстрантов, анархисты начали забрасывать камнями витрины магазинов.
© AFP 2017 / Louisa GouliamakiСтолкновения между протестующими и полицией во время забастовки в Афинах.Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
Столкновения между протестующими и полицией во время забастовки в Афинах.
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Кроме того, он ожидает, что вопрос о перечислении новой порции кредита Греции будет решен уже в июне, ведь в июле стране предстоят значительные выплаты по долгам перед ЕЦБ и частными инвесторами.

"Мы хотим, чтобы все было решено в июне", — сказал чиновник ЕС.

Кредитование

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МВФ может стать кредитором Греции в рамках программы экономической помощи
Сейчас ESM выделяет Греции кредиты в рамках уже третьей с 2010 года программы финансовой помощи во избежание дефолта этой страны-члена еврозоны. Стоит отметить, что ESM дает порции кредитов Греции, только если она выполняет требования программы финпомощи, в том числе по проведению болезненных реформ.

Институты — ЕЦБ, Еврокомиссия, МВФ и ESM — регулярно проводят оценки выполнения страной требований программы финпомощи. Без положительного заключения институтов по этому поводу невозможны транши кредитов. Если не все требования выполняются, институты настаивают на них, идут длительные переговоры с властями Греции. Последняя, вторая оценка затянулась на несколько месяцев.

© AP Photo / Thanassis StavrakisУчастник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017

В результате этих переговоров правительство Греции несколько дней назад внесло в парламент законопроект, который по требованию кредиторов предусматривает новые меры экономии — сокращение пенсий и зарплат с 2019 года, урезание социальных пособий и повышение налогов, а также предполагает реформу в сфере энергетики и определяет среднесрочную финансовую стратегию на 2018-2021 годы.

В среду в Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка, приуроченная к обсуждению в парламенте этого законопроекта.

Шаг за шагом

Кристин Лагард. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Лагард назвала условия для участия МВФ в очередной программе помощи Греции
Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) 22 мая обсудит вопрос финансовой помощи Греции, однако решения о выдаче кредита ждать не стоит: для этого необходимо выполнение нескольких условий, даже помимо решения со стороны МВФ.

В частности, власти Греции должны притворить в жизнь список "приоритетных действий", то есть тех самых, согласованных с кредиторами, реформ, сказал источник. "Значительная часть из них была представлена парламенту страны", — напомнил он.

Далее будет необходима оценка того, как идет процесс внедрения этих приоритетных действий. "Будет нужен так называемый отчет об имплементации", — объяснил он.

Кроме того, будет нужен анализ устойчивости государственного долга Греции и, как следствие, среднесрочные и, возможно, долгосрочные меры по ослаблению долговой нагрузки.

Дело в том, что пока МВФ не будет уверен в устойчивости долга, он не сможет присоединиться к программе кредитования и, следовательно, нельзя будет выдать Греции новый транш, а без него стране может угрожать дефолт по обязательствам в июле.

Что будет, то будет

"До Еврогруппы мы ожидаем (получения – ред.) чернового варианта отчета об имплементации (реформ – ред.), мы можем его увидеть на выходных, предшествующих Еврогруппе", — сказал источник.

"Мы надеемся, что он будет положительным", — добавил он, подчеркнув, что отчет будет лишь предварительным, так как требуется еще его перевод на ряд языков, а, кроме того, "пара приоритетных мер" может не быть внедрена к тому сроку.

Эвзоны в Афинах. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник
СМИ: треть греков не платила налоги в 2016 году
Тем не менее, исходя из его слов, положительный отчет может закрыть один из пунктов, необходимых для разрешения вопроса о перечислении Греции порции кредита.

Отсутствие же такого отчета сделает невозможным переход на следующую стадию – то есть к соглашению по долгу Греции. "Если будет положительная оценка, то соглашение возможно", — констатировал собеседник журналистов.

Ослабление долговой нагрузки на Грецию еще год назад было разделено на три этапа. Источник напомнил, что краткосрочные меры уже претворяются в жизнь, среднесрочные меры должны начать применяться по завершении программы финподдержки в середине 2018 года, а долгосрочные – при появлении непредвиденных событий в долгосрочной перспективе.

"Чтобы понять, устойчив ли долг, необходимо провести анализ, который включал бы оценку роста экономики, инфляции, ставок, бюджетной траектории и прочее", — отметил он, добавив, что оценка эта может затрагивать весьма отдаленные перспективы на несколько десятилетий вперед.

Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Angelos Tzortzinis
На антиправительственные демонстрации в Афинах вышли 15 тысяч человек
Исходя из его слов, свой анализ устойчивости долга, с учетом перечисленных параметров, готовят различные институты, принимающие участие в программе. В процесс оказания финпомощи, как уже отмечалось, вовлечены Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд и Европейский фонд стабильности.

"Рассматривая оценки различных институтов, мы обратим особое внимание на анализ бюджетной траектории и экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах", — сказал источник.

Еврогруппа в понедельник будет обсуждать эти параметры и, поскольку существуют различные мнения как у различных институтов, участвующих в финпомощи, так и у отдельных стран еврозоны, на счет этих показателей, дебаты могут оказаться непростыми.

"Я надеюсь, что эта дискуссия в понедельник приведет к достижению договоренности, которая позволит институтам завершить свои оценки устойчивости (долга – ред.)", — сказал источник. По его словам, шансы прийти к соглашению — 50 на 50.

Источник высказал надежду, что рассмотрение вопроса в МВФ об участии фонда в программе и перечисление транша кредита состоится до того, как стране потребуется гасить долги в середине июля.

© AP Photo / Thanassis StavrakisПротестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
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