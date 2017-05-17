Саудовская Аравия считает приемлемой стоимость нефти в $40 в 2020 году

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия считает приемлемой стоимость нефти в 40 долларов за баррель в 2020 году, заявил министр финансов страны Мохаммед Аль-Джадаан (Mohammed Al-Jadaan).

По его словам, королевство успешно уходит от нефтяной зависимости и "не будет беспокоиться, если цена упадет до 40 долларов за баррель к 2020 году".

"Нам на самом деле будет все равно, если цена составит 40, 45, 50, 55 долларов к тому времени, потому что мы значительно продвинулись в своем пути по независимости от цен на нефть. Мы планируем полностью прекратить зависимость, в которой мы жили в течение последних 40-50 лет. Надеюсь, к 2030 году мне будет все равно, будет ли цена на нефть равна нулю", — рассказал министр в интервью CNNMoney.

В 2016 году Саудовская Аравия представила план, направленный на уменьшение зависимости королевства от рынка нефти. Перерабатывающие мощности Саудовской Аравии, в соответствии с планом, вырастут до 3,3 миллиона баррелей в день к 2020 году. К сравнению, согласно отчету государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), в конце 2015 года объем переработки нефти составил 3,1 миллиона баррелей в день.

При этом из возобновляемых источников энергии к 2020 году государство, согласно программе трансформации, будет производить 4% энергии, указывает агентство. Кроме того, сокращение субсидий на воду и электричество, согласно плану, составит к 2020 году 200 миллиардов риалов (около 53 миллиардов долларов). При этом, в соответствии с утвержденным планом, королевство сохранит текущий уровень добычи нефти до 2020 года, поддерживая выходную мощность в 12,5 миллиона баррелей в день.

Второй наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в начале апреля 2016 года заявлял, что страна для снижения нефтезависимости намерена сформировать крупнейший в мире суверенный фонд на 2 триллиона долларов для наиболее ценных активов королевства.