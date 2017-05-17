Тверские власти хотят досрочно сдать участок трассы М-11 до Подмосковья

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Участок скоростной трассы М-11 от Тверской до Московской области планируется ввести в эксплуатацию досрочно — до лета 2018 года, сообщило правительство региона в среду.

Власти уточняют, что о возможности досрочной сдачи важной дороги губернатор Тверской области Игорь Руденя говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2016 года. Строительство магистрали М-11 идет в Тверской области с 2011 года. Первый участок скоростной трассы – обход Вышнего Волочка – был открыт в 2014 году.

"Участок скоростной трассы М-11 в Конаковском районе планируется ввести в эксплуатацию до начала летнего периода 2018 года. Вопрос обсуждался сегодня, 16 мая, на заседании правительства Тверской области", — говорится в сообщении.

Губернатор на заседании подчеркнул важность трассы с туристической точки зрения.

"Сейчас ускоряемся, чтобы уже в следующий туристический сезон к нам могли приезжать гости по скоростной дороге от Москвы до Твери примерно за 1,5 часа. Транспортная доступность повышает рейтинг области и статус на федеральном уровне", – сказал Руденя.

Глава региона также подчеркнул, что необходимо продумать вопрос обустройства заправочных комплексов на участке, проходящем по территории области.

"Кроме того, в регионе должна появиться площадка "Покупай тверское" с заправкой сразу после пересечения границы с Московской областью. Это возможности малого бизнеса в развитии индустрии гостеприимства и поток инвестиций в регион", – отметил Руденя.

Необходимая для автомобилистов инфраструктура на М-11 в Тверской области создается при участии компаний "Роснефть" и "Российские автомобильные дороги", с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве, отмечают власти.

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