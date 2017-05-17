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Экономика

Минфин ждет совещания в кабмине по добровольным пенсионным накоплениям

18:3117.05.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетитель в отделении Пенсионного фонда России. Архивное фотоПосетитель в отделении Пенсионного фонда России. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Минфин РФ ожидает совещания в правительстве по концепции добровольных пенсионных накоплений в связи с сохраняющимися разногласиями с социальным блоком, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Стойка с буклетами в Главном Управлении Пенсионного фонда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ранее в среду в рамках Петербургского международного юридического форума он сообщил, что  Минфин планирует в среду внести в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предполагается, что она будет действовать в дополнение к существующей обязательной пенсионной системе и иметь собственную систему льгот и гарантий государства.

"Я сказал, что ожидаю, что она (концепция индивидуального пенсионного капитала — ред.) будет внесена (в правительство — ред.). Что касается дальнейшей работы, там есть несколько принципиальных вопросов. Нельзя сказать, что она со всеми согласована", — уточнил Моисеев позднее журналистам.

"У нас остались разногласия с социальным блоком…. Я ожидаю, что в связи с этим правительству надо собирать совещание и будут приниматься какие-то принципиальные решения, без них двигаться нам дальше будет достаточно тяжело", — заявил замглавы Минфина.

Согласно концепции ИПК, разработанной совместно ЦБ и Минфином, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). При этом одним из ключевых положений концепции является пункт об автоподписке — граждане будут участвовать в добровольных пенсионных накоплениях по умолчанию.

Сбережения
© Fotolia / tuk69tuk
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Моисеев признал, что у инициаторов предложения пока нет понимания, как с юридической точки зрения реализовать автоподписку в рамках ИПК, но по-прежнему разработчики считают ее базовым элементом концепции. Вместе с тем, по его словам, существует вариант "Б", который близок к автоподписке, когда включение граждан в ИПК осуществляется при участии работодателей. В рамках этого варианта предполагается, что при любом изменении трудового договора в него будет включаться фраза о присоединении гражданина к системе ИПК, при этом у него будет сохраняться право отказаться от этого.

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