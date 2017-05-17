Минфин ждет совещания в кабмине по добровольным пенсионным накоплениям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Минфин РФ ожидает совещания в правительстве по концепции добровольных пенсионных накоплений в связи с сохраняющимися разногласиями с социальным блоком, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Ранее в среду в рамках Петербургского международного юридического форума он сообщил, что Минфин планирует в среду внести в правительство концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Предполагается, что она будет действовать в дополнение к существующей обязательной пенсионной системе и иметь собственную систему льгот и гарантий государства.
"Я сказал, что ожидаю, что она (концепция индивидуального пенсионного капитала — ред.) будет внесена (в правительство — ред.). Что касается дальнейшей работы, там есть несколько принципиальных вопросов. Нельзя сказать, что она со всеми согласована", — уточнил Моисеев позднее журналистам.
"У нас остались разногласия с социальным блоком…. Я ожидаю, что в связи с этим правительству надо собирать совещание и будут приниматься какие-то принципиальные решения, без них двигаться нам дальше будет достаточно тяжело", — заявил замглавы Минфина.
Согласно концепции ИПК, разработанной совместно ЦБ и Минфином, ИПК будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). При этом одним из ключевых положений концепции является пункт об автоподписке — граждане будут участвовать в добровольных пенсионных накоплениях по умолчанию.