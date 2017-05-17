Минпромторг согласен с идеей начать интернет-торговлю алкоголем с вина

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минпромторг РФ надеется на оперативный запуск интернет-торговли алкогольной продукцией и поддерживает идею Минфина начать такую торговлю с вина и пива, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов во вторник заявил, что министерство поддерживает запуск интернет-продажи алкоголя. До 1 июля 2018 года механизм может тестироваться исключительно на пиве и российских винах с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, а после 1 июля будущего года он заработает для всего алкоголя.

"Озвученная инициатива Минфина пока официально не поступала в Минпромторг, поэтому мы не можем сформулировать свою официальную позицию по этим конкретно вопросам. Но в качестве первого этапа реализации этой инициативы можно легализовать интернет-торговлю вином и пивом, подключив крепкий алкоголь на втором этапе, с которым тоже не хотелось бы сильно затягивать", — сказал Евтухов.

Он напомнил, что Минпромторг последовательно поддерживает легализацию интернет-торговли алкоголем с разумными ограничениями и лицензированием этой деятельности.

"Чем быстрее это будет сделано, тем лучше будет для экономики страны, потребителей и производителей. Это, помимо прочего, сделает более рентабельной интернет-торговлю продуктами питания, что увеличит конкуренцию в этом сегменте и положительно повлияет на розничные цены", — подчеркнул замминистра.

Как рассказал во вторник Сазанов, Минфин подготовил законопроект о запуске интернет-продаж алкоголя, который может быть внесен в Госдуму до конца 2017 года. На интернет-торговлю алкогольной продукцией будут распространяться региональные ограничения ночной торговли алкоголем. Онлайн-магазины, которые будут продавать такую продукцию, будут включены в специальную зону ЕГАИС.