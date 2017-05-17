Сечин рассчитывает на скорое завершение сделки "Роснефти" с Essar

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассчитывает, что сделка с индийской Essar будет завершена достаточно быстро.

"Все нормально будет. Там есть группа участников, есть банки, надо с ними со всеми согласовать процедуры. Это просто идет завершение процедур. Я думаю, что это будет достаточно быстро", — сказал глава "Роснефти" журналистам.

Он отметил, что требуется получить антимонопольное разрешение, иные авторизации от различных ведомств. "Сделка непростая, но все будет нормально. Это хороший проект", — добавил он.

В середине октября "Роснефть", европейский сырьевой трейдер Trafigura и группа United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича приступили к сделке по приобретению Essar Oil исходя из оценки ее бизнеса в 12,9 миллиарда долларов. "Роснефть" приобретает 49% акций компании. Еще 49% покупает консорциум инвесторов в составе Trafigura и группы UCP. Семья Руйя сохраняет за собой долю в компании в размере 2%.

Агентство Рейтер сообщило 11 мая со ссылкой на источники, что закрытие сделки по покупке Essar Oil может задержаться из-за отсутствия одобрения со стороны шести кредиторов Essar. По сообщению агентства, государственные банки и финансовые институты удерживают долговые обязательства Essar в размере около 500 миллионов долларов, что затрудняет проведение сделки. Представитель Essar тогда сообщил агентству, что стороны работают над получением разрешений и надеются, что сделка будет завершена в ближайшие несколько недель.