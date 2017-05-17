Возвращение легенды: старт продаж Nokia 3310 в России вызвал ажиотаж

Презентация новых смартфонов Nokia и и обновленной Nokia 3310 в Москве. 16 мая 2017

Презентация новых смартфонов Nokia и и обновленной Nokia 3310 в Москве. 16 мая 2017

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Старт продаж новой версии классического телефона Nokia 3310 в России вызвал ажиотаж среди покупателей, несмотря на довольно высокую цену среди кнопочных телефонов. Опрошенные РИА Новости ритейлеры и эксперты уверены, что сила бренда компании и самой модели сохранят интерес к телефону и в будущем.

Новая модель Nokia стала доступна для покупки вечером 16 мая в "Евросети" и "Связном" по цене 3990 рублей. Телефон представлен в четырех цветовых решениях – красный, желтый, синий и серый.

"По итогам первого дня продаж спрос на мобильный телефон ажиотажный, и мы испытываем определенный дефицит, который будет ликвидирован в ближайшее время", — сказал представитель "Связного" Сергей Тихонов.

В свою очередь, в сети мобильных салонов "Евросеть" еще до старта продаж поступило значительное количество предзаказов на телефон. "Уже сейчас мы наблюдаем положительную динамику продаж и ожидаем достаточно высокий спрос на модель, ставшую легендой известного бренда", — рассказали в пресс-службе ритейлера.

Сила бренда



Согласно статистике экспертного проекта по технике Hi-tech Mail.ru, интерес к новой Nokia 3310 огромен. По словам руководителя Hi-tech Mail.ru Дмитрия Рябинина, из мобильных устройств этого года больший ажиотаж вызывает только Samsung Galaxy S8.

"Сказывается не столько сила бренда Nokia, сколько сила бренда самой модели. На второй план отходит тот факт, что у самого по себе телефона на рынке есть множество бюджетных аналогов с вдвое меньшей ценой", — пояснил Рябинин.

"По мониторингу Hi-Tech Mail.Ru практически все телефоны Nokia 3310, поставленные в магазины, раскуплены. В онлайне у ритейлеров также почти нет устройств, и они стремительно исчезают и с полок оффлайн-ритейла", — добавил он.

Как отметили в "Связном", уровень спроса на новинку сейчас в несколько раз выше, чем на любой другой кнопочный телефон, представленный в сети компании.

"Мы ожидаем, что гаджет будет востребован и в дальнейшем. Помимо популярности бренда Nokia у российских покупателей и надежности самого устройства, на продажи повлияет и рыночная ситуация: несмотря на то, что число пользователей смартфонов постоянно растет, примерно четверть покупателей мобильных телефонов предпочитают кнопочные телефоны", — считает Тихонов.

Чем отличается новая модель



Новая версия Nokia 3310 была представлена в феврале 2017 года финской HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia. Предполагалось, что эта версия телефона будет продаваться за 59 евро.

Аппарат немного отличается от первой модели. Новая Nokia 3310 оснащена цветным монитором диагональю 2,4 дюйма и 2-мегапиксельной камерой. Также устройство получило возможность поддержки карты памяти microSD, а также более легкий и тонкий корпус в нескольких вариантах расцветки: желтом, красном, сером и темно-синем. Более того, компания HMD порадовала будущих покупателей тем, что телефон может обходиться без зарядки аккумулятора до 30 дней.

Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступила свои позиции ведущим производителям смартфонов. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро. Однако в мае прошлого года Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение 10 лет.

По условиям соглашения, Nokia будет получать платежи от HMD за продажу мобильных продуктов под брендом Nokia, обеспечит новую фирму правами на лицензии и патенты, установит обязательные требования по производительности устройств, качеству и дизайну.