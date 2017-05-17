Сечин рассказал, что волнует "Роснефть" больше, чем цены на топливо

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. "Роснефть" готова к любым ценам на нефть, компанию больше волнует стабилизация курса рубля для планирования инвестиций, сообщил журналистам глава крупнейшей российской нефтяной компании Игорь Сечин.

"Мы готовы к любым ситуациям на рынке (нефти — ред.), мы больше заинтересованы в стабилизации курсовой политики, которая дает нам дополнительные ресурсы, а работать надо на рынке, учитывая все риски и возможности", — сказал Сечин.

На вопрос, обсуждались ли в последнее время в правительстве какие-то вопросы по поводу курсовой политики, глава "Роснефти" ответил так: "Нет, мы просто обращаемся в правительство и говорим, что нам бы хотелось более стабильного понимания этого вопроса для планирования насущных инвестиций".