Росстат отчитался по инфляции с 11 по 15 мая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Инфляция в РФ в период с 11 по 15 мая составила 0,1%, как и две недели до этого, с начала года потребительские цены выросли на 1,5%, сообщил в четверг Росстат.

В период с 3 по 10 мая инфляция составляла 0,1%. С 25 апреля по 2 мая инфляция замедлилась до 0,1% после 0,2% в период с 18 по 24 апреля. До этого она три недели подряд оставалась на уровне 0,1%.

За прошедший период цены на водку и сливочное масло выросли на 0,2%. Одновременно куриные яйца стали дешевле на 2,3%, подсолнечное масло, гречневая крупа и пшено – на 0,3-0,7%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%, в том числе на белокочанную капусту – 7,3%, лук – 5,3%, картофель – 4,5%, морковь – 4,0%. В то же время, огурцы и помидоры подешевели на 5,8% и 1,9% соответственно.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.