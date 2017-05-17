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Экономика

Еврокомиссия хочет обсудить с Россией нормы для "Северного потока-2"

Сюжет:
Запуск второй очереди газопровода "Северный поток" (13)
16:1617.05.2017
(обновлено: 16:24 17.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для Северного потока-2. Архивное фотоТрубы для Северного потока-2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия хочет получить право провести с Россией переговоры о создании структуры специальных юридических правилах, которые будут применяться к газопроводу "Северный поток-2", однако в Nord Stream 2 AG, отвечающей за создание трубопровода, считают это нецелесообразным, так как законодательная база для этого трубопровода и так ясна.

Трубы для Северный поток-2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Еврокомиссия будет просить мандат на переговоры у Совета ЕС для достижения соглашения с Российской Федерацией касательно упомянутых (ниже — ред.) ключевых принципов", — говорится в совместном письме еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньеты и вице-президента ЕК Мароша Шефчовича к министрам энергетики Дании и Швеции, попавшего в распоряжение РИА Новости.

Подробности проблемы

Дело в том, что на этот газопровод не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части Евросоюза, но пойдет через море.

Кто остался на трубе?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Кто остался на трубе?

Регулирование в области внутреннего газового рынка ЕС "полностью применимо к любой наземной инфраструктуре, что же касается морских трубопроводов, то они не могут строиться и функционировать исключительно по законодательству третьей страны или в юридическом вакууме", говорится в письме.

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Однако в Nord Stream 2 AG ранее заявляли, что трубопровод не строиться в вакууме и лишь по правилам одной страны, но учитывает законодательство, в том числе, в области окружающей среды, прочих стран. Кроме того, новый трубопровод должен пройти параллельно уже действующему "Северному потоку", построенному ранее с соблюдением множества международных правил. Еврокомиссия же хочет создать для "Северного потока 2" специальную правовую структуру, что можно понять как желание сделать так, чтобы газопровод попал под определенные правила внутреннего рынка ЕС.

В письме отмечается, что предоставление разрешения на прокладку трубопроводов находится в компетенции стран-членов Евросоюза, а не ЕК. При этом, по мнению еврокомиссаров, подписавших письмо, "будет необходимо создать специальный юридический режим для морской части трубопровода, такой режим должен включать некоторые фундаментальные принципы, вытекающие из законодательства ЕС в области энергетики".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСхема второй ветки газопровода "Северный поток"
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Схема второй ветки газопровода "Северный поток"

Среди этих принципов "надлежащая прозрачность работы трубопровода, недискриминационное установление тарифов (на прокачку газа — ред.), надлежащий уровень доступа (к возможности прокачивать газ — ред.) третьих сторон, а также уровень разделения деятельности по продаже и транспортировке" газа, говорится в письме.

Позиция Nord Stream 2 AG

Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Насколько я знаю, эта инициатива обсуждается с момента, когда Еврокомиссия подняла этот вопрос в мартовском письме Дании и Швеции. Мы не считаем такие переговоры необходимыми, так как юридическая структура (для реализации проекта "Северный поток 2" — ред.) ясна", — сказал РИА Новости официальный представитель Nord Stream 2 AG, комментируя желание ЕК вести переговоры с РФ.

В любом случае, официальный процесс получения разрешений в пяти странах, через экономические зоны которых должен пройти трубопровод, а именно, России, Швеции, Дании, Германии и Финляндии "идет в соответствии с применяемыми правилами, поэтому такие возможные переговоры не могут оказать (на него — ред.) влияния", сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2".

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
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