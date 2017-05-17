Еврокомиссия хочет обсудить с Россией нормы для "Северного потока-2"

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия хочет получить право провести с Россией переговоры о создании структуры специальных юридических правилах, которые будут применяться к газопроводу "Северный поток-2", однако в Nord Stream 2 AG, отвечающей за создание трубопровода, считают это нецелесообразным, так как законодательная база для этого трубопровода и так ясна.
"Еврокомиссия будет просить мандат на переговоры у Совета ЕС для достижения соглашения с Российской Федерацией касательно упомянутых (ниже — ред.) ключевых принципов", — говорится в совместном письме еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньеты и вице-президента ЕК Мароша Шефчовича к министрам энергетики Дании и Швеции, попавшего в распоряжение РИА Новости.
Подробности проблемы
Дело в том, что на этот газопровод не распространяются все правила внутреннего рынка Евросоюза, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части Евросоюза, но пойдет через море.
Регулирование в области внутреннего газового рынка ЕС "полностью применимо к любой наземной инфраструктуре, что же касается морских трубопроводов, то они не могут строиться и функционировать исключительно по законодательству третьей страны или в юридическом вакууме", говорится в письме.
В письме отмечается, что предоставление разрешения на прокладку трубопроводов находится в компетенции стран-членов Евросоюза, а не ЕК. При этом, по мнению еврокомиссаров, подписавших письмо, "будет необходимо создать специальный юридический режим для морской части трубопровода, такой режим должен включать некоторые фундаментальные принципы, вытекающие из законодательства ЕС в области энергетики".
Среди этих принципов "надлежащая прозрачность работы трубопровода, недискриминационное установление тарифов (на прокачку газа — ред.), надлежащий уровень доступа (к возможности прокачивать газ — ред.) третьих сторон, а также уровень разделения деятельности по продаже и транспортировке" газа, говорится в письме.
Позиция Nord Stream 2 AG
В любом случае, официальный процесс получения разрешений в пяти странах, через экономические зоны которых должен пройти трубопровод, а именно, России, Швеции, Дании, Германии и Финляндии "идет в соответствии с применяемыми правилами, поэтому такие возможные переговоры не могут оказать (на него — ред.) влияния", сказал он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2".