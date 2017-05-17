В Татарстане откроется международный саммит KazanSummit в четверг

КАЗАНЬ, 18 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Международный экономический саммит "Россия — исламский мир: KazanSummit", в котором примут участие более 2 тысяч гостей из 50 стран, открывается в Казани в четверг и продлится три дня, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. В 2016 году в нем приняли участие более 1,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, инвесторов и бизнесменов из 51 страны. В рамках KazanSummit-2016 было подписано 15 договоров и соглашений.

"В этом году мы сконцентрировались на деловой части форума в отличие от предыдущих лет. Нам бы хотелось, чтобы это было событие не политического характера, а деловое, где встречаются предприниматели. Мы ожидаем больше банкиров — это турецкие банки, планируется участие банков из Пакистана, Судана, Арабских Эмиратов", — сказала Минуллина.

По информации руководителя Агентства инвестиционного развития Татарстан, еще за три дня до начала KazanSummit-2017 для участия в нем зарегистрировались более 2 тысяч гостей из 50 стран: послы и министры стран исламского мира, представители российских и иностранных финансовых институтов, депутаты парламентов, инвесторы и бизнесмены, медийные личности. Освещать мероприятия саммита планируют не менее 200 представителей СМИ.

Участие в форуме подтвердили министр экономики Турции Нихат Зейбекджи, министр развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Мохаммед Абделькефи, заместитель министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Ахмед Аль Салех, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф Аль-Усеймин, генеральный директор Исламского центра развития торговли ОИС Эль-Хассан Хзейн и другие. Российскую сторону, как ожидается, представят в частности заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Ключевой темой саммита в этом году станут исламские инвестиции в контексте современных международных экономических отношений. Запланировано, что KazanSummit-2017 затронет новые сферы: социальное предпринимательство, экологию, благотворительность, корпоративные стратегии и геоэкономику, кластерную политику, туризм, исламское образование.

Кроме пленарного заседания, двусторонних деловых встреч состоятся наиболее эффективные ежегодные площадки: конференция молодых дипломатов стран ОИС, деловой завтрак Сбербанка, Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС. Впервые пройдет Russia Halal Expo — крупнейшая в России и единственная в ПФО выставка "халяль" индустрии, где производители смогут презентовать свою продукцию и услуги, найти новые рынки сбыта. В рамках саммита ожидается подписание около 40 различных документов о сотрудничестве. В последний день форума его гости станут участниками традиционного для мусульман мероприятия "Изге Болгар жыены" в древнем городе Болгар, где состоится празднование 1128-й годовщины принятия ислама в бывшей столице Волжской Булгарии.

Другие новости региона читайте здесь