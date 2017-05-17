Apple начала собирать iPhone в Индии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американская корпорация Apple завершила сборку первых смартфонов iPhone в Индии, пишет газета The Wall Street Journal.
Самую дешевую модель iPhone — SE изготовил ранее в этом месяце тайваньский производитель Wistron Corp., у которого есть сборочное подразделение в южном штате Карнатака, сказал газете знакомый с ситуацией государственный чиновник. Представитель Wistron заявила, что компания не комментирует "рыночные слухи и домыслы", отмечает издание.
Модель SE с размером экрана 4 дюйма (10 см) является самой дешевой моделью Apple, тем не менее, она пока недоступна большинству жителей Индии. Доля рынка Apple в Индии не поднималась выше 3% с 2012 года, отмечает газета.
Американская корпорация Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.