Путин: Россия и Италия могут развивать экономическое сотрудничество

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. РФ и Италия имеют перспективы для развития торгово-экономического сотрудничества, несмотря на спад в товарообороте между странами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.
"Приоритетное внимание было уделено перспективным направлениям экономического развития. Италия уверенно занимает одно из ведущих мест во внешней торговле России. В прошлом году наш товарооборот составил около 20 миллиардов долларов. Конечно, ввиду известных причин эта цифра существенно ниже пиковых значений, достигнутых в 2013 году. Тем не менее, основания для оптимизма у нас тоже есть", — сказал российский глава.