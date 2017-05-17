Путин: Россия и Италия могут развивать экономическое сотрудничество

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. РФ и Италия имеют перспективы для развития торгово-экономического сотрудничества, несмотря на спад в товарообороте между странами, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

По словам российского лидера, в ходе переговоров с Джентилони детально обсуждался весь спектр сотрудничества, по результатам чего стороны наметили конкретные планы дальнейшего развития.

"Приоритетное внимание было уделено перспективным направлениям экономического развития. Италия уверенно занимает одно из ведущих мест во внешней торговле России. В прошлом году наш товарооборот составил около 20 миллиардов долларов. Конечно, ввиду известных причин эта цифра существенно ниже пиковых значений, достигнутых в 2013 году. Тем не менее, основания для оптимизма у нас тоже есть", — сказал российский глава.