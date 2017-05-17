Медведев отметил важность невмешательства государства в бизнес

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Институт частной собственности, принцип невмешательства в частные дела и гарантии судебной защиты – единственные правовые рецепты для поощрения охраны предпринимательства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нет и других правовых рецептов поощрения охраны предпринимательства, кроме института частной собственности, принципа невмешательства в частные дела, гарантии судебной защиты", — сказал Медведев, выступая на Санкт-петербургском юридическом форуме.

По его словам, "высокие технологии и "мягкое право" не только создают вызовы для юриспруденции, но и стимулируют развитие права".

Медведев назвал поддержание стабильности гражданско-правовых отношений одним из приоритетных направлений, которые уже учитываются в работе правительства.

По его словам, хотя многие институты частного права модернизируются с учетом требований IT-технологий, как это происходит, к примеру, с электронными реестрами прав на имущество, "но именно гражданско-правовые принципы позволяют людям чувствовать себя уверенно". "А предпринимателям – понимать, как их инвестиции защищены законом", — сказал российский премьер.

"Сознание своего права делает человека гражданином. Право и законность, стабильность отношений частной собственности воспитывают в человеке такие черты, которые необходимы для экономического процветания, а это – предприимчивость, умение смело реализовывать хозяйственные планы, полагаться на себя, а не на случай", — сказал Медведев, процитировав российского правоведа Льва Петражицкого.