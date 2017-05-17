Товарооборот России и Италии вырос на 28% за первые два месяца 2017 года

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 17 мая — РИА Новости. Товарооборот России и Италии вырос на 28% за январь-февраль 2017 года, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В среду российский лидер принял премьер-министра Италии Паоло Джентилони в Сочи.

"К сожалению, мы наблюдали некоторый спад в торговом обороте. Но как только вы стали премьер-министром, товарооборот начал расти. За первые два месяца этого года — плюс 28 процентов", — заявил Путин на переговорах с Джентилони.

Приветствуя итальянского премьера, российский лидер отметил, что стороны поддерживают интенсивные контакты на политическом уровне.

Он подчеркнул, что Италия является не постоянным членом Совета Безопасности ООН.

"Мы очень рады возможности обменяться с Вами в таком спокойном режиме, в режиме Вашего рабочего визита, информацией по всем вопросам, которые я только что затронул", — подчеркнул Путин.