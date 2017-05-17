Белоруссия ограничила поставки птицы из Татарстана

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Белоруссия временно ограничила ввоз птицы из Татарстана из-за высокопатогенного гриппа птиц, сообщается на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны.

Данное решение объясняется тем, что, по данным Международного эпизоотического бюро, на территории Татарстана зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

"В связи с этим с 17 мая вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из Татарстана живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы", — говорится в сообщении.

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