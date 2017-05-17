МНПЗ осуществляет прием нефти, выпуск продукции идет по плану

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) осуществляет прием нефти, выпуск продукции продолжает идти по плану, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"Московский НПЗ принимает нефть из системы "Транснефти" в соответствии с производственным планом. 14-16 мая выпуск продукции продолжался по графику", — сообщили в пресс-службе.

Ранее, в понедельник, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил журналистам, что МНПЗ с 14 мая остановил прием и сдачу готовой продукции в систему из-за нештатной ситуации. В пресс-службе предприятия РИА Новости опровергли наличие нештатной ситуации, сообщив, что на МНПЗ продолжаются пусконаладочные работы после завершения ремонтных работ, и в воскресенье установку получения серы остановили в соответствии с технологическими процедурами.

В понедельник в пресс-службе министерства энергетики РФ сообщили РИА Новости, что работа МНПЗ будет полностью возобновлена в течение 2-3 суток.