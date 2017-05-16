Татарстан выступает за активизацию сотрудничества с австрийскими компаниями

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан дорожит нынешним уровнем отношений с австрийскими компаниями и хотел бы активизировать сотрудничество с ними, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с делегацией Австрийско-Российского общества дружбы.

"Мы хотели бы активизировать наши деловые контакты. У нас есть достаточно большой опыт работы с иностранными инвесторами. Уверен, ваш визит даст очередной толчок развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в привлечении австрийских компаний в Татарстан и готовы создать для них все необходимые условия", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.

По информации главы республики, сегодня Татарстан активно взаимодействует с австрийскими деловыми кругами. В частности, в республике работает завод по производству кирпича и керамоблоков Wienerberger, реализуются совместные проекты с компанией Swarovski, Red Bull является многолетним партнером всемирно известной российской и татарстанской спортивной команды "КАМАЗ-мастер", функционирует ряд австрийских банковских структур, осуществляется успешное взаимодействие и по линии других предприятий.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан дорожит нынешним уровнем отношений с австрийскими партнерами и придает большое значение расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Представители австрийского бизнес-сообщества презентовали свои компании и озвучили предложения по сотрудничеству с Татарстаном. В частности, речь шла о взаимодействии в сфере АПК, электронных платежных систем, конного спорта, туризма.

Другие новости региона читайте здесь