Татарстан выступает за активизацию сотрудничества с австрийскими компаниями

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Татарстан дорожит нынешним уровнем отношений с австрийскими компаниями и хотел бы активизировать сотрудничество с ними, сообщает пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова по итогам его встречи с делегацией Австрийско-Российского общества дружбы.
"Мы хотели бы активизировать наши деловые контакты. У нас есть достаточно большой опыт работы с иностранными инвесторами. Уверен, ваш визит даст очередной толчок развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в привлечении австрийских компаний в Татарстан и готовы создать для них все необходимые условия", — цитирует пресс-служба слова Минниханова.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан дорожит нынешним уровнем отношений с австрийскими партнерами и придает большое значение расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Представители австрийского бизнес-сообщества презентовали свои компании и озвучили предложения по сотрудничеству с Татарстаном. В частности, речь шла о взаимодействии в сфере АПК, электронных платежных систем, конного спорта, туризма.