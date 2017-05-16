Путин поручил изучить вопрос о субсидиях российскому автопрому для НИОКР

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с "Российским экспортным центром" (РЭЦ) рассмотреть вопрос о предоставлении российскому автопрому субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), проводимые в целях обеспечения доступа на иностранные рынки, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений.

Такое поручение Путин дал по итогам встречи с представителями деловых кругов Ярославской области.

"Правительству РФ совместно с РЭЦ рассмотреть вопрос о предоставлении российским предприятиям автомобилестроения субсидий в форме авансовых платежей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые в целях обеспечения доступа на иностранные рынки", — говорится в поручении.

Доклад необходимо представить до 1 июля.