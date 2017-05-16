Путин поручил расширить присутствие высокотехнологичной продукции в стране

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министерствам представить предложения по расширению присутствия продукции российских высокотехнологичных предприятий на внутреннем рынке, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений по итогам встречи с деловыми кругами Ярославской области.

"Минпромторгу России, Минэкономразвития России представить предложения по расширению присутствия продукции российских высокотехнологичных предприятий (в том числе производителей красок) на внутреннем рынке", — говорится в поручениях.

Ответственными за исполнение поручения назначены министр промышленности Денис Мантуров и министр экономики Максим Орешкин. Доклад необходимо представить до 1 июля.