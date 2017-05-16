Интинская ТЭЦ в Коми продолжит работать на воркутинском угле до сентября

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Интинская ТЭЦ (ИТЭЦ) в Коми второй месяц полностью работает на воркутинском угле, и продолжит работать в таком режиме минимум до сентября, сообщает компания "Т Плюс".

"Постепенное замещение продукции, поставляемой компанией "Интауголь", началось еще в декабре, когда на интинской шахте возникли проблемы с добычей угля. Начиная с апреля, теплоэлектроцентраль Инты была вынуждена полностью перейти на продукцию АО "Воркутауголь", — говорится в сообщении.

В силу проектных особенностей ИТЭЦ не имеет угольного склада. Станция работает "с колес", то есть поставляемый уголь сразу идет на растопку котлов и малейшие перебои с его доставкой могут вызвать остановку в работе энергооборудования. В таком режиме станции придется действовать как минимум до сентября. Ранее наладить ритмичную поставку интинского угля вряд ли удастся, говорят в "Т Плюс".

В Коми еще продолжается отопительный сезон, в среднем за сутки на нужды станции уходит до 5 вагонов топлива (290-300 тонн). Зимой ИТЭЦ ежедневно использует до 12 вагонов.

Несмотря на трудности с поставкой топлива летом на Интинской ТЭЦ запланированы ремонтные работы. "Станция остановится лишь на 8 суток — чтобы провести очистку береговой насосной станции и ряд других важных регламентных работ. Если погода не внесет свои коррективы, то плановый останов состоится 3-10 июля", — сообщают в "Т Плюс"