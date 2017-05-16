Санкт-Петербург переходит на систему периодического протапливания с 17 мая

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Периодическое протапливание зданий начнется в Санкт-Петербурге 17 мая, теплоснабжение соцобъектов города будет осуществляться в полном режиме до конца отопительного сезона, сообщает комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.
В связи с повышением температуры наружного воздуха городские теплоснабжающие организации начинают подготовку к окончанию отопительного сезона.
"С 00:00 часов 17 мая в Санкт-Петербурге начинается периодическое протапливание зданий. Прекращение регулярного отопления и переход на периодическое протапливание объявляется при установившейся стабильной положительной температуре наружного воздуха и прогнозе о повышении температуры окружающей среды", — отмечается в сообщении.
Теплоснабжение дошкольных и средних образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социальной защиты обеспечивается в полном объеме до окончания отопительного периода.
Решение о завершении отопительного сезона будет принято комитетом при дальнейшем потеплении.
При дальнейшем потеплении Комитет по энергетике выпустит распоряжение об окончании отопительного сезона в Санкт-Петербурге.