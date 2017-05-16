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Экономика

В первом квартале рубль укрепился на 8%

Сюжет:
Динамика курса валют. Май 2017 (17)
17:5516.05.2017
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Рубль в первом квартале 2017 года укрепился на 8% благодаря значительным продажам валютной выручки со стороны экспортёров, ослаблению доллара, операциям carry trade нерезидентов, а также значительному притоку средств иностранных инвесторов в ОФЗ, говорится в финансовом обозрении Банка России "Условия проведения денежно-кредитной политики".

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"В первом квартале 2017 года рубль укрепился на 8% благодаря значительным продажам валютной выручки со стороны экспортеров. Начиная с декабря 2016 года экспортеры продавали валюту в объемах, сравнимых с уровнем июля, на который приходится выплата дивидендов. С одной стороны, это вызвано увеличением притока по текущему счету вследствие роста цен на нефть. С другой стороны, спрос на рубль формировался в связи с крупными налоговыми выплатами в марте, включая налог на прибыль за 2016 год", — говорится в материале ЦБ.

Поддержку рублю оказало также ослабление доллара США к большинству мировых валют. "После ожидаемого повышения ключевой ставки ФРС США риторика руководства американского центрального банка была достаточно мягкой. Вследствие этого участники рынка стали ожидать не более двух дополнительных повышений ключевой ставки ФРС США в 2017 году вместо трех, предполагавшихся ранее. В результате доходности американских казначейских облигаций снижались и доллар США слабел на мировом валютном рынке", — отметил ЦБ.

Эксперты Банка России также отметили, что операции carry trade нерезидентов на валютном рынке в отдельные периоды также могли способствовать укреплению рубля. В частности, в январе нерезиденты, вероятно, наращивали длинные рублевые позиции.

"Позиции нерезидентов на валютном рынке весьма волатильны, то есть их направление время от времени меняется и, таким образом, они не оказывают влияния на курс рубля в долгосрочной перспективе. Их объем редко превышает 5-6 миллиардов долларов США, что не слишком много для российского валютного рынка, а их средний уровень в 2016 году близок к нулю", — добавил ЦБ.

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На рынке капитала наблюдался значительный приток средств иностранных инвесторов в ОФЗ, что также способствовало укреплению рубля. За квартал нерезиденты и "дочки" иностранных банков нарастили свои вложения в российские государственные облигации на 270 миллиардов рублей. "Спрос иностранных инвесторов на российские ОФЗ носит относительно устойчивый характер и в долгосрочной перспективе может поддерживать рубль", — говорится в материале.

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