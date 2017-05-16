"Газпром" построил 745 километров "Силы Сибири"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Газпром" по состоянию на 16 мая построил 745 километров газопровода "Сила Сибири", говорится в сообщении "Газпрома".

"По состоянию на 16 мая построено 745 километров, сварено в нитку 1009 километров трубы", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе "Газпром" сообщал, что построил 719 километров линейной части газопровода "Сила Сибири".

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. В начале марта "Газпром" сообщил, что сохраняет планы по вводу газопровода в эксплуатацию с мая 2019 по май 2021 года.

В начале апреля "Газпром" сообщал, что было построено более 650 километров магистрального газопровода "Сила Сибири", сварено в нитку 927 километров трубы. В 2017 году "Газпром" планирует построить 663 километра газопровода "Сила Сибири".