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Экономика

В ЦБ считают, что господдержка ипотеки достигла своих целей и оживила рынок

17:3816.05.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНовостройки в Подмосковье. Архивное фотоНовостройки в Подмосковье. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спрос на ипотечные кредиты в РФ немного снизился после завершения программы господдержки ипотеки, однако это произошло за счёт "перетягивания" части спроса 2017 года на более ранний период; тем не менее господдержка достигла своих целей и обеспечила оживление на рынке, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом правительства РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"В целом программа субсидирования ставок по ипотечным кредитам достигла своих целей, обеспечив оживление на ипотечном рынке. За 2015-2016 годы, когда действовала программа субсидирования ипотеки, российские банки выдали свыше 1,5 миллиона ипотечных кредитов общим объемом 2,6 триллиона рублей, причем более трети этих кредитов выдано в рамках программы субсидирования ипотечных ставок", — пишут авторы документа.

По мере стабилизации ситуации в российской экономике банки постепенно отходили от сверхосторожной политики, и к концу 2016 года средняя сумма и срок ипотечного кредита возвратились к рекордным значениям середины 2014 года.

Ключ в замочной скважине. Архивное фото
© Fotolia / Deyan Georgiev
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Кроме того, вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России понижались и ставки банков по ипотечным кредитам. Тем не менее количество ипотечных заемщиков не восстановилось (за 2016 год было предоставлено 856 тысяч кредитов – на 15% меньше, чем в 2014 году), поэтому общий объем рынка не возвратился к уровню 2014 года, отмечает ЦБ.

Вирутальное снижение

Таким образом, восстановление ипотечного рынка в 2015- 2016 годах в значительной мере обеспечивалось программой субсидирования ипотеки. "В этот период спрос на кредиты предъявляли даже те, кто в других условиях отложил бы привлечение кредита до 2017 или 2018 года, но не хотел терять возможность воспользоваться субсидируемой ставкой. В результате программа субсидирования ипотеки "перетянула" часть спроса 2017 года на более ранний период и после завершения программы спрос на ипотеку немного снизился", — указывается в исследовании.

Работа Сбербанка в Санкт-Петербурге.Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Согласно данным Банка России, в первом квартале 2017 года российские банки предоставили 178 тысяч кредитов на общую сумму 321 миллиард рублей, за тот же период 2016 года было предоставлено 188 тысяч кредитов на 323 миллиарда рублей.

Хотя снижение спроса на ипотеку в начале 2017 года в значительной мере является "виртуальным", завершение программы субсидирования ипотеки заставило банки искать новые способы привлечь заемщиков.

В итоге на российском ипотечном рынке сложилось несколько сегментов, различающихся ставками и неценовыми условиями кредитования. Один из наиболее ярких примеров этого явления – распределение банков по сумме кредита. Тем не менее некоторые из этих специфических сегментов рынка явно пользуются интересом у населения, (так, доля банков, предоставляющих кредиты на сумму до 1,2 миллиона рублей, в "новых" кредитах почти в два раза превышала их долю в общем объеме кредитов), несмотря на высокий уровень ставок по таким кредитам.

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