В ЦБ считают, что господдержка ипотеки достигла своих целей и оживила рынок

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спрос на ипотечные кредиты в РФ немного снизился после завершения программы господдержки ипотеки, однако это произошло за счёт "перетягивания" части спроса 2017 года на более ранний период; тем не менее господдержка достигла своих целей и обеспечила оживление на рынке, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики".
"В целом программа субсидирования ставок по ипотечным кредитам достигла своих целей, обеспечив оживление на ипотечном рынке. За 2015-2016 годы, когда действовала программа субсидирования ипотеки, российские банки выдали свыше 1,5 миллиона ипотечных кредитов общим объемом 2,6 триллиона рублей, причем более трети этих кредитов выдано в рамках программы субсидирования ипотечных ставок", — пишут авторы документа.
По мере стабилизации ситуации в российской экономике банки постепенно отходили от сверхосторожной политики, и к концу 2016 года средняя сумма и срок ипотечного кредита возвратились к рекордным значениям середины 2014 года.
Вирутальное снижение
Таким образом, восстановление ипотечного рынка в 2015- 2016 годах в значительной мере обеспечивалось программой субсидирования ипотеки. "В этот период спрос на кредиты предъявляли даже те, кто в других условиях отложил бы привлечение кредита до 2017 или 2018 года, но не хотел терять возможность воспользоваться субсидируемой ставкой. В результате программа субсидирования ипотеки "перетянула" часть спроса 2017 года на более ранний период и после завершения программы спрос на ипотеку немного снизился", — указывается в исследовании.
Хотя снижение спроса на ипотеку в начале 2017 года в значительной мере является "виртуальным", завершение программы субсидирования ипотеки заставило банки искать новые способы привлечь заемщиков.
В итоге на российском ипотечном рынке сложилось несколько сегментов, различающихся ставками и неценовыми условиями кредитования. Один из наиболее ярких примеров этого явления – распределение банков по сумме кредита. Тем не менее некоторые из этих специфических сегментов рынка явно пользуются интересом у населения, (так, доля банков, предоставляющих кредиты на сумму до 1,2 миллиона рублей, в "новых" кредитах почти в два раза превышала их долю в общем объеме кредитов), несмотря на высокий уровень ставок по таким кредитам.