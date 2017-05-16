Татарстан и АСВ создают рабочую группу по ликвидации Татфондбанка

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Правительство Татарстана и Агентство по страхованию вкладов в рамках процедур по ликвидации Татфондбанка и Интехбанка для обеспечения их прозрачности создают совместную рабочую группу, а комитеты кредиторов будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банков, сообщает Минэкономики Татарстана по итогам встречи президента республики Рустама Минниханова с главой АСВ Юрием Исаевым.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации Агентство по страхованию вкладов Юрий Исаев провели в Москве встречу, на которой были рассмотрены вопросы ликвидации ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Интехбанк", — говорится в сообщении.

В частности, для обеспечения прозрачности и открытости ликвидационных процедур, включая организацию торгов, реализацию имущества банков, выбор электронной площадки, установление справедливой цены реализации, создается совместная рабочая группа. В нее войдут представители органов исполнительной власти Татарстана и АСВ. Среди основных направлений деятельности рабочей группы — взаимодействие с кредиторами с целью включения в реестр страховых выплат АСВ, взаимодействие с кредиторами в ходе конкурсного производства, взаимодействие по работе с имуществом.

"Также достигнута договоренность о том, что комитеты кредиторов на период конкурсного производства в рамках ликвидации ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Интехбанк" будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банка – физических лиц и представителей предпринимателей. Данное решение позволит провести конкурсные процедуры под пристальным контролем со стороны заинтересованных лиц и общественности", — отмечает Минэкономики.

Кроме того, сообщается, что сотрудники АСВ примут участие в последующих заседаниях рабочей группы по вопросам предпринимателей — клиентов Татфондбанка и Интехбанка, созданной по поручению президента Татарстана и возглавляемой министром экономики республики, и ответят на вопросы представителей малого и среднего предпринимательства.

Крах банков

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и "Анкор банка сбережений". По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей. Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 миллиардов рублей. Пострадавшие вкладчики банков регулярно устраивали митинги, инициативная группа неоднократно встречалась с премьер-министром Татарстана, министрами экономического и социального блоков, предлагая различные варианты выхода из сложившейся ситуации и выдвигая свои требования.

Ранее парламент Татарстана по поручению президента республики разработал и принял законопроект, позволяющий региональному правительству без торгов выделять земельные участки для реализации в интересах пострадавших вкладчиков банков и обманутых дольщиков.

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