Татарстан и АСВ создают рабочую группу по ликвидации Татфондбанка

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Правительство Татарстана и Агентство по страхованию вкладов в рамках процедур по ликвидации Татфондбанка и Интехбанка для обеспечения их прозрачности создают совместную рабочую группу, а комитеты кредиторов будут сформированы преимущественно из числа реально пострадавших клиентов банков, сообщает Минэкономики Татарстана по итогам встречи президента республики Рустама Минниханова с главой АСВ Юрием Исаевым.
В частности, для обеспечения прозрачности и открытости ликвидационных процедур, включая организацию торгов, реализацию имущества банков, выбор электронной площадки, установление справедливой цены реализации, создается совместная рабочая группа. В нее войдут представители органов исполнительной власти Татарстана и АСВ. Среди основных направлений деятельности рабочей группы — взаимодействие с кредиторами с целью включения в реестр страховых выплат АСВ, взаимодействие с кредиторами в ходе конкурсного производства, взаимодействие по работе с имуществом.
Кроме того, сообщается, что сотрудники АСВ примут участие в последующих заседаниях рабочей группы по вопросам предпринимателей — клиентов Татфондбанка и Интехбанка, созданной по поручению президента Татарстана и возглавляемой министром экономики республики, и ответят на вопросы представителей малого и среднего предпринимательства.
Крах банков
Ранее парламент Татарстана по поручению президента республики разработал и принял законопроект, позволяющий региональному правительству без торгов выделять земельные участки для реализации в интересах пострадавших вкладчиков банков и обманутых дольщиков.