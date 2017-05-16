Глава МИД Венгрии планирует посетить Петербург в июне для участия в ПМЭФ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит в июне Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из программы мероприятия.

Ожидается, что министр примет участие в дискуссии "Роль атомных технологий в создании "зеленой" энергетики", а также в дебатах "Европа на перепутье: риски и перспективы".

В предыдущий раз Сийярто приезжал в Россию в январе 2017 года. Тогда венгерский министр провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня.