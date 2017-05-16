Аксенов сообщил о планах Крыма заключить ряд соглашений на ПМЭФ

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым заключит на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ряд соглашений, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Будут соглашения заключены. Программа планируется большая, и будет крымский стенд на питерском форуме, я сам буду принимать в нем участие. Программа формируется", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, проекты и программа участия Крыма в предстоящем форуме будет презентована на ближайшем заседании крымского правительства.

"Мы всегда с питерского форума возвращались с конкретными результатами", — подчеркнул глава республики.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в Северной столице 1-3 июня.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>