В регламент ГД внесут изменения для рассмотрения "лесной амнистии"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В связи с рассмотрением законопроекта, получившего название "лесная амнистия", в регламент Госдумы планируется внести изменения, согласно которым при представлении проекта на пленарном заседании нижней палаты российского парламента свое заключение будет озвучивать не только профильный комитет, но и комитет-соисполнитель, заявил журналистам первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на изменение порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранение взаимоисключающих сведений в Государственном лесном реестре (ГЛР) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) путем установления приоритета последнего в части определения принадлежности земельного участка к конкретной категории.

"Дело в том, что у профильного комитета и у комитета-соисполнителя разошлись точки зрения. Один, профильный комитет, поддерживает этот законопроект, а комитет-соисполнитель не поддерживает этот законопроект. В результате дискуссии… мы договорились о следующем: что нам нужно принять изменения в регламент работы Государственной Думы, что когда возникают подобные ситуации, чтобы с мнением выступал не только профильный комитет, но и комитет-соисполнитель. Я повторяю, в том случае, когда мнение комитета-соисполнителя не совпадает с мнением профильного комитета", — сказал Мельников.

Парламентарий объяснил, что для того чтобы принять данные изменения, срок рассмотрения проекта в первом чтении Госдумой был перенесен с 19 мая на следующую неделю.

Согласно базе данных Госдумы, профильным комитетом по рассмотрению данного законопроекта назначен комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, который высказался в поддержку законопроекта. Комитеты по аграрным вопросам, по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, по экологии и охране окружающей среды выступили в качестве комитетов-соисполнителей по данному проекту закона.

Комитет по экологии и охране окружающей среды в своем заключении отметил, что документ требует концептуальной доработки до его рассмотрения в первом чтении и рекомендует направить его в соответствии с пунктом "а" части шестой статьей 112 регламента Государственной думы автору для изменения текста с учетом поступивших замечаний и предложений.