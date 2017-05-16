В Киеве рассказали о мерах по взысканию с "Газпрома" 6,4 миллиарда долларов

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Государственная исполнительная служба Украины открыла производство о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) и об аресте имущества компании, сообщил представитель интересов Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в Высшем хозяйственном суде страны Михаил Новицкий.
По словам Новицкого, имущества "Газпрома" на Украине не хватит, чтобы перекрыть сумму штрафа, поэтому антимонопольный комитет "рассматривает возможность взыскания средств другим путем".
АМКУ в 2015 году выписал штраф "Газпрому" за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии надзорного органа отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности на Украине, лишь передавая газ "Нафтогазу".