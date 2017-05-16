В Киеве рассказали о мерах по взысканию с "Газпрома" 6,4 миллиарда долларов

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Государственная исполнительная служба Украины открыла производство о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) и об аресте имущества компании, сообщил представитель интересов Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в Высшем хозяйственном суде страны Михаил Новицкий.

Во вторник суд отклонил жалобу российской компании, которая требовала отменить решение предыдущих инстанций.

По словам Новицкого, имущества "Газпрома" на Украине не хватит, чтобы перекрыть сумму штрафа, поэтому антимонопольный комитет "рассматривает возможность взыскания средств другим путем".

АМКУ в 2015 году выписал штраф "Газпрому" за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В Москве претензии надзорного органа отвергли, заявив, что компания не ведет предпринимательской деятельности на Украине, лишь передавая газ "Нафтогазу".