Система "Мир" присоединилась к стандартам безопасности Visa и Masterсard

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором российской платежной системы "Мир", вошла в состав совета по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (совет PCI SSC), сообщается в пресс-релизе НСПК.

Таким образом, система "Мир" в рамках построения собственной системы стандартов безопасного хранения и передачи данных присоединяется к международным стандартам PCI. НСПК будет доступно использование общепризнанной системы сертификации по девяти стандартам PCI, при этом новые требования, предложенные специалистами НСПК для российского рынка, будут учитываться глобальной системой контроля и аудита.

"Вступление НСПК в совет PCI SSC – это новый уровень в развитии национальной платежной системы. Теперь НСПК может принимать участие в рабочих группах PCI SSC, вносить свои предложения и требования в стандарты по обеспечению безопасности данных платежных карт", – отметил генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

"Взаимодействие и обмен опытом с коллегами в рамках совета PCI SSC позволит нам получать самые актуальные данные о существующих киберугрозах и способах реагирования на них, совершенствовать наши технологии в области защиты данных и продолжать обеспечивать высокий уровень безопасности платежей по картам "Мир", – добавил он.

PCI SSC был создан в 2006 году международными платежными системами Visa, Masterсard, AmEx, JCB и Discover. Миссия совета – повышение безопасности данных индустрии платежных карт посредством обучения и информирования о стандартах безопасности PCI.