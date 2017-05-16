Новак надеется на согласие стран продлить венское соглашение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Минэнерго РФ рассчитывает, что все страны-участницы венских договоренностей о сокращении добычи нефти согласятся с предложением продлить их действие еще на девять месяцев, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.

"Мы рассчитываем, что все страны согласятся с таким предложением. Тем более, мы уже неоднократно слышали заявления, что все поддерживают дальнейшие совместные действия", — сказал он.

Министр энергетики России при этом отметил, что продлить венское соглашение на девять месяцев предполагается с учетом сохранения текущих параметров для всех стран. "Мы будем предлагать обсуждать 24-25 мая сохранить те же параметры, просто продлить их", — завил он.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления, которое будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Ранее в совместном заявлении Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха было сказано о том, что две эти страны 24-25 мая предложат остальным продлить соглашение на действующих условиях на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.